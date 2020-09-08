Belediye uyardı: Lefkoşa susuz kalabilir

Lefkoşa Türk Belediyesi tarafından yapılan açıklamada 9 Eylül Çarşamba gününden itibaren su dağıtımının dönüşümlü olacağı bildirildi.

Belediye uyardı: Lefkoşa susuz kalabilir
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Lefkoşa Türk Belediyesi tarafından yapılan açıklamada 9 Eylül Çarşamba gününden itibaren su dağıtımının dönüşümlü olacağı bildirildi.

Yapılan açıklama şöyle:

KKTC Su İşleri Dairesi’nin şehrimize vereceği su miktarında azalma olacağından dolayı, 9 Eylül Çarşamba tarihinden itibaren, su dağıtımını dönüşümlü yapabileceğiz. Bölgelerimize su periyodik olarak ve olanaklar çerçevesinde verilebilecektir.

Yurttaşlarımızın bu süreçte su eksikliği yaşamamaları için suyu bilinçli kullanmaları, araba ve kaldırım yıkanmaması ve temel ihtiyaçlar dışında suyun kullanılmaması büyük önem taşımaktadır.

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