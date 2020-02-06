Belediye Meclis Üyesinden Mobese Tepkisi

Girne Belediyesi Belediye Meclis üyesi Ziya Egemen Sencer Sosyal medya hesabından Mobese direklerini eleştiren paylaşımda bulundu ve şöyle dedi;

“Gırne Antik liman bu halde.

İnşallah mobese kamerası koymak için bütün girneye diktikleri ve ortalığı demir yığınına çevirdikleri o abuk subuk direklerden Antik Liman’a da dikmezler.

Bu kadar rezillik olmaz.acaba bakanlar ve milletvekilleri ve hükumet yetkilileri Girne’ye gelip giderken bu rezilliği görmüyorlar mı? .onlara bu abuk subuk direkler yerine daha düzgün ve daha estetik direkler dikmeleri için uyarıda bulundular mı? bulunmadılarsa nereden korkuyorlar?

Turizm bakanımız sn. Ünal Üstel acaba bu demir yığınları için bir girişimde bulundu mu?

çok yazık.”