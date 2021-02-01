Belediye duvarına çarparak durdu!

Yenierenköy'de saat 17.00 sıralarında trafik kazası meydana geldi. Dikkatsizce seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybeden araç sürücüsü, önce park halindeki bir araca ardından ise belediye duvarına çarptı. Kaza sonucu 2 kişi yaralandı.

Polisin kazaya ilişkin açıklaması şöyle: "Bugün saat 17.00 sıralarında, Yeniereköy'de Şht Kenan Münür Sokak üzerinde, 39 yaşındaki Mustafa Yüzgeç, yönetimindeki SL 033 plakalı araç ile doğu istikametine doğru dikkatsizce seyrettiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun sağında park halinde bulunan PC 776 plakalı araca çarpıp yoluna devam ederek belediyeye ait tuvalet binasının önündeki duvara çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Mustafa Yüzgeç ile araçta yolcu olarak bulunan 25 yaşındaki Mahmut Kaan Özdemir, kaldırıldıkları Gazimağusa Devlet Hastanesinde tedavileri halen sürüyor. Soruşturma devam etmektedir."