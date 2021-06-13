Belediye Başkanlarından Flaş Karar

Belediye Başkanları Kıbrıs Postası'na yaptıkları özel açıklamada, siyasi parti kurma kararı aldıklarını bildirdiler.

Aralarında bazı büyük ilçelerin bağımsız belediye başkanlarının da olduğu isimler siyasi parti kurmak için girişimlere başladı.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Alsancak Belediye Başkanı Fırat Ataser, Lapta Belediye Başkanı Mustafa Aktuğ, Yeni Erenköy Belediye başkanı Yeşilırmak, Çatalköy Belediye Başkanı Mehmet Hulusioğlu gibi önemi isimlerinden yer aldığı girişim kamuoyu tarafından ilgiyle karşılandı.

Girişime bazı UBP'li Belediye Başkanları'nın da destek verdiği, yeni kurulacak partiye katılımaya sıcak baktığı öğrenildi.

BELEDİYE BAŞKANLARI BUGÜN TÜRKİYEYE GİDİYOR

Söz konusu belediye başkanları bugün Türkiye'ye gideceği bildirildi.

Başkanların Türkiye dönüşü resmi açıklamayı yapması bekleniyor.

BELEDİYE BAŞKANLARI: "SİYASİ SORUMLULUĞU DOĞRUDAN ALALIM. SİYASİ PARTİMİZİ KURALIM"

Siyasetin tıkandığını belirten Belediye Başkanları, hükümetlerin yerel yönetimlere yönelik ilgisizliğinden şikayet ettiler.

Belediye başkanları " Vatandaşa yeterli hizmeti götüremiyoruz. Vatandaşın şikayeti ile biz yüz yüze kalıyoruz. Artık yeter... Siyasi Sorumluluğu doğrudan alalım. Siyasi partimizi kuralım, ülkemize hayırlı olsun " dediler.