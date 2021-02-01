Beklenti ‘kapanmanın uzatılması’ yönünde

KKTC’de son dönem artan vakalar nedeniyle önce Girne için 10 gün Lefkoşa için ise 1 hafta olarak açıklanan, ardından da 4 Şubat’a kadar ülke genelinde ‘kapanma’ kararı üretilmesinin ardından gözler yarınki ‘yeniden’ değerlendirme toplantısında…

GENEL KAPANMA BÖLGESELE DÖNEBİLİR

Sağlık Üst Kurulu ile Bakanlığın ele alacağı ‘yeniden’ değerlendirme toplantısında mevcut kararın uzatılması yolu da seçilebilir, artış gösteren bölgelere özel kararlar da gündeme gelerek “kapanma kararı bölgesel olarak revize” de edilebilir…

Genel eğilim, kamuoyu kanaati ile artışı süren vakalar düşünüldüğünde ülke genelinde kapanmanın uzatılacağı yönünde…

BASIN İLE KAMUOYU BU KEZ KAFA KARIŞIKLIĞI İSTEMİYOR

Kamuoyu ile basın bu kez "revize" edilebileceği de değerlendirilen yeni kararların tartışmalara mahal vermeyecek netlikte açıklanmasını bekliyor.

Değerlendirme toplantıları öncesi basına sızan “tavsiye kararları” kafa karışıklıklarına neden olabiliyor.

Öte yandan hükümet, alınan kararları birden fazla açıklama ile "açıklık" getirmek zorunda da kalabiliyor. Bu ise pek çok "karmaşa" ve eleştiriye neden oluyor.

VAKA VE YOĞUN BAKIM SAYILARI ARTIYOR

Sağlık Bakanlığı’nın son olarak açıkladığı “resmi rakamlara” göre dün 29'u yerel 38 pozitif vakaya daha rastlandı, 3 kişi yoğun bakıma alındı.

Öte yandan bugün de yoğun bakıma alınan hastalar ile vaka tespitleri basına “gayri resmi” olarak yansımaya devam ediyor.

Kıbrıs Postası