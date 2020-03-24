Beklenen test sonuçları geldi

Beklenen test sonuçları geldi
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12 Sağlık çalışanı ile temas ettiği ve Koronavirüs’ü şüphesi taşıdığı üzere test yapılan Diyaliz hastasının sonuçları NEGATİF çıktı.

Haberal Kıbrıslı Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Kartal Harman sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi.

Sağlık Bakanlığı iki saat önce paylaştığımız konu hakkında açıklama yaptı❗️

ÇOK ŞÜKÜR, 12 Sağlık çalışanı ile temas ettiği ve Koronavirüs’ü şüphesi taşıdığı üzere test yapılan Diyaliz hastasının sonuçları NEGATİF çıktı.

Güncelleme Tarihi: 24 Mart 2020, 16:46
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