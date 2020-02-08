Beklenen Kar Geldi. Görneç beyaza büründü

Görneç köyünün dağlık alanlarına kar yağdı.
Köy muhtarı Nevzat Akçagil, kar fotoğraflarını sosyal medyada paylaştı
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