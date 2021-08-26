Beklenen açıklama geldi...

Son 24 saatte yapılan test sayısı 16.931 olup, 144'ü yerel 178 pozitif vakaya rastlanmış, 219 kişi taburcu edilmiştir.
3 kişi yurt dışından hava yolu ile ülkemize gelmiştir. 31 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 144 kişi ise yerel vakadır.
72 kişi Lefkoşa, 29 kişi Girne, 29 kişi Gazimağusa, 2 kişi İskele, 3 kişi Güzelyurt, 9 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.
26 Ağustos 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 16.931
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 178
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 3
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 31
Yerel Vaka Sayısı: 144
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 219
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 2 .374.574
Toplam Vaka Sayısı: 15.675
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 13.406
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 2216
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 108
Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 1910
Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 179
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 52
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 19
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 5023
Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 425
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 515
Güvende Kal Genel tablo
Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 3408
Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 40.407