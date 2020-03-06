"Bazı şeyler istemekle olmuyor"

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman, BRT’de yayınlanan ‘Basın Odası’ programına konuk olarak soruları yanıtladı, hedef ve projelerini aktardı.

Kıbrıs konusunda bir vizyon ortaya koyarak hareket ettiğini ifade eden Erhürman, Kıbrıs konusunun kapsamlı şekilde çözüme ulaşmasını istediğini federasyon temelinde bir çözüm olması gerektiğini belirtti.

“BAZI ŞEYLER İSTEMEKLE DE OLMUYOR... HAZIRLIK ŞART”

“Bazı şeyler istemekle de olmuyor buna ulaşabilmek için birtakım hazırlıklar gerekli” diyen Erhürman, Crans Montana’daki eksikliklerin giderilerek hareket edilmesi gerektiğini ifade etti.

Tufan Erhürman çözüm konusunda ne yapacağıyla ilgili düşüncelerini halkla paylaştığını en açık şekilde ortaya koyduğunu belirtti.

“HALKIN BELİRSİZLİKTEN KURTULMASINI İSTİYORUM”

Erhürman, “Bir an önce çözüm, ucu açık olmayan bir çözüm diyorum ve oraya giderken bazı şeyleri anlatmak gerek parametrelerin tartışma konusu olamayacağını uzlaşmazlığın ne olduğunu da anlatmak gerekir. Garantör ülke olan Türkiye ile istişarelerimizi de tamamlayıp 5’li konferansa öyle gitmek gerekiyor. Müzakere olsun da nasıl olursa olsun istemiyorum. Halkımın belirsizlikten kurtulmasını istiyorum ”dedi.

Tufan Erhürman, cumhurbaşkanın çok geniş kadrolarla çalışması gerektiğine de değinerek “ancak yanlış anlaşılmasın istihdam merkezi olacak anlamında söylemiyorum. Cumhurbaşkanlığı içerisinde bir spor komitesi olmalı, ekonomiyle, hukukla, turizmle ilgili bir çalışma grubu muhakkak olmalı, bizim zengin bir insan potansiyelimiz var ve bu kadrolar sadece CTP’lilerden oluşacak diye bir şey yok” ifadelerini kullandı.