Bazı partiler içeride başka, dışarıda başka konuşuyor!

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, bütçenin seçim öncesi geçirilmesi kararının olumlu olduğunu, başlangıçta hükümetin bu düşüncede olmadığını ama bu noktaya gelinmesinde diğer muhalefet partileriyle birlikte Halkın Partisi’nin ısrarının da etkili olduğunu söyledi.

Halkın Partisi’nin bir yapıcı ve olumlu adım daha atarak bütçenin geçmesine yardımcı olacağını da söylediğine dikkat çeken Özersay “Çünkü biz bu seçim ertesinde Halkın teveccühü ile ülkeyi yönetme görevi ve sorumluluğu alabileceğimizi görebiliyoruz” dedi.

Katıldığı televizyon yayınında gündemi değerlendiren Özersay, 2018’de yaşananlardan ders çıkarılması gerektiğini, o dönem seçimden önce bütçe geçirilmediği için seçimden sonra göreve gelen hükümetin bütçe yapana kadar çok zaman kaybettiğini hatırlatarak ülkenin kaybedecek zamanı yoktur dedi.

Güncelleme Tarihi: 10 Kasım 2021, 11:55