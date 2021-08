Bazı Bölgelere Yarın 12 Saat Elektrik Verilemeyecek

GİRNE’DE BAZI BÖLGELERE YARIN 12 SAAT ELEKTRİK VERİLEMEYECEK

Girne, Gazimağusa, Haspolat arıtma tesisi, Ercan Havalimanı, Demirhan ve Değirmenlik Başpınar bölgelerinde yarın elektrik kesintisi olacak.

Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle, yarın 08:00 – 20:00 saatleri arasında Tarsan Çiftliği ve Civarı, Beşparmak Köyü, Değirmenlik Taşocakları, Tesisler ve Su Motorları, Alevkayası, Yayla Tepe ve Levent Taşocaklarına elektrik verilemeyeceği duyuruldu.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Girne Bölge Amirliğinden yapılan açıklamada, “Çalışmanın seyrine göre elektrik enerjisi belirtilen saatten daha geç ya da daha erken verilebileceğinden, şebekede her an elektrik varmış gibi davranılması önemle duyurulur” denildi.

***

GAZİMAĞUSA’DA BAZI BÖLGELERE YARIN 5 SAAT ELEKTRİK VERİLEMEYECEK

Öteyandan Gönendere, Tirmen, Tirmen İçme Suyu Pompası ve Ergenekon köyüne yarın 5 saat elektrik verilemeyecek.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Mağusa Bölge Amirliği’nden yapılan açıklamaya göre, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle, 09.00 – 14.00 saatleri arasında söz konusu bölgelerde elektrik kesilecek.

***

HASPOLAT ARITMA TESİSİ VE ERCAN CİVARINDA YARIN ELEKTRİK KESİNTİSİ OLACAK

Haspolat arıtma tesisi ve Ercan Havalimanı bölgesinde yarın 5 saat süreyle elektrik kesintisi olacak.

Kıb-Tek’ten yapılan yazılı açıklamada, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle yarın 09.00-14.00 saatleri arasında Haspolat Arıtma Tesisi ve civarındaki su kuyularına, Ercan Devlet Üretme Çiftliği bölgesine, Sivil Havacılık Dairesi Radar Binasına, Ercan Havaalanı şantiye bölgesine, Kırklar’ın bir bölümü, Airkam Ltd, Hurdacılar Bölgesi ve civarındaki su kuyularına elektrik verilemeyeceği kaydedildi.

Açıklamada, çalışmanın seyrine göre elektrik enerjisinin belirtilen saatten daha geç ya da daha erken verilebileceğinden, şebekede her an elektrik varmış gibi davranılması istendi.

***

DEMİRHAN VE DEĞİRMENLİK BAŞPINAR BÖLGELERİNDE YARIN ELEKTRİK KESİNTİSİ OLACAK

Ayrıca, Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle yarın Demirhan, Değirmenlik Başpınar bölgelerine 2 buçuk saat elektrik verilemeyecek.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Lefkoşa Bölge Amirliğinden yapılan açıklamada, kesintinin 08:30 - 10:00 saatleri arasında yapılacağı belirtildi.