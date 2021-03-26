Bazı bölgelere bugün elektrik verilemeyecek

Bazı bölgelere bugün elektrik verilemeyecek
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Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle bugün 9.00-16.00 saatleri arasında Alsancak Akevler ve belediye binasının güneyine elektrik verilemeyecek.
Kıb-Tek Girne Bölge Amirliği’nden yapılan açıklamada, çalışmanın seyrine göre elektrik enerjisi belirtilen saatten daha geç ya da daha erken verilebileceğinden, şebekede her an elektrik varmış gibi davranılması istendi.

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