Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle bugün 9.00-16.00 saatleri arasında Alsancak Akevler ve belediye binasının güneyine elektrik verilemeyecek.
Kıb-Tek Girne Bölge Amirliği’nden yapılan açıklamada, çalışmanın seyrine göre elektrik enerjisi belirtilen saatten daha geç ya da daha erken verilebileceğinden, şebekede her an elektrik varmış gibi davranılması istendi.
Bazı bölgelere bugün elektrik verilemeyecek
Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle bugün 9.00-16.00 saatleri arasında Alsancak Akevler ve belediye binasının güneyine elektrik verilemeyecek.
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