Bayramda evlerine ateş düştü: Bir kişi trafik kazasında hayatını kaybetti

Bayramın ilk günü, ölümlü trafik kazasıyla başladı...

Kaza, günün ilk saatlerinde, 00.39 sıralarda, Lefkoşa - Dikmen Anayolu 1-2’inci kilometreleri arasında meydana geldi.

Polis Basın Subaylığı'ndan elde edilen bilgilere göre, Lefkoşa’da sakin Ahmet Yıldırım (E-24), yönetimindeki FY 547 plakalı salon araç ile Dikmen istikametine doğru süratli ve dikkatsizce seyrettiği sırada yolun sağında bulunan bordür taşlarına çarpıp takla attı.

Kaza sonucu yaralanan FY 547 plakalı araç sürücüsü Ahmet Yıldırım ile aynı araçta yolcu olarak bulunan Lefkoşa’da sakin Mustafa Coşkun Kuruçeşme (E-23) ve Lefkoşa’da sakin Mert Haluk Derin (E-14) Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırıldılar.

FY 574 plakalı araç sürücüsü Ahmet Yıldırım, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak saat 01:20'de yaşamını yitirdi.

Kazada yaralanan Mustafa Coşkun Kuruçeşme ve Mert Haluk Derin, yapılan tedavilerinin ardından acil serviste müşahede altına alındılar.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.