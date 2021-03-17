Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Duyurdu

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, uçuş kısıtlamalarının genişletilmesiyle ilgili yeni NOTAM yayınlandı.

NOTAM'a göre, Koronavirüsün mutasyona uğradığı ülkelerden KKTC’ye hava yolu ile gelecek yolculara konan kısıtlamalar genişletildi. Birleşik Krallık, Hollanda, Danimarka ve Brezilya ile birlikte tüm Afrika ülkeleri de Koronavirüsün mutasyona uğraması nedeniyle kısıtlama uygulanan ülkeler listesine eklendi.

Buna göre son 14 gün içerisinde Cezayir, Angola, Benin, Botsuana, Burkina Faso, Burundi, Kamerun, Kape Verde, Orta Afrika Cumhuriyeti, Çad, Komoros, Kongo Demokratik Cumhuruyeti, Kongo, Cibuti, Mısır, Ekvator Ginesi, Eritre, Esvantini, Ethopya, Gabon, Gambia, Gana, Gine, Gine-Bissau, Fildisi Sahili, Kenya, Lesotho, Liberya, Libya, Madagaskar, Malavi, Mali, Moritanya, Mauritius, Fas, Mozambik, Namibya, Nijer, Nijerya, Ruanda, Sao Tome ve Principe, Senegal, Seyşeller, Siera Leone, Somali, Guney Afrika, Guney Sudan, Sudan, Tanzanya, Togo, Tunus, Uganda, Zambiya, Zimbabve, Sahravi, Somaliland, Kanarya Adalari, Cauta, Fransiz Guney ve Antartik Adalari, Maderya, Mayette, Melilla, Soberanya, Reunion, Pelagie Adalari, Sokatra, Saint Helena Ascension ve Tristan da Cunha’da bulunan kişiler; KKTC vatandaşı olmaları, KKTC vatandaşı anne veya babaya sahip olmaları, KKTC’de iş kurma, ikamet ve çalışma izni sahibi olmaları, KKTC’deki üniversitelerde eğitim görmeleri, KKTC’de ev sahibi, kiracı olmaları veya son 12 ayın 6 ayını KKTC’de geçirmiş olmaları halinde, KKTC’ye girişte gerekli belgeleri ibraz etmeleri 14 gün karatina şartı ile KKTC’ye girmelerine izin verilecek.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, söz konusu değişikliği içeren NOTAM'ı (Havacılara Bildiri) ileriki saatlerde yayımlayacak.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı tarafından yayımlanan NOTAM'lara http://bub.gov.ct.tr/ANA-SAYFA bağlantısından ulaşılabiliyor...