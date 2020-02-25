Bay-Sen’den pankart asma eylemi

Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Çalışanları Sendikası(BAY-SEN), Toplu İş Sözleşmesi’nin imzalanmadığı gerekçesiyle başlattıkları eylemler çerçevesinde bu sabah BRTK ana giriş kapısına pankartlar astı.

Eylemde kurum girişinde pankart asarak eylemin gerekçelerini ortaya koyan Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Çalışanları Sendikası(BAY-SEN) BRT yönetim kurulu başkanı Özer Kanlı'nın istifasını istiyor.

Öte yandan Bay-Sen BRTK Müdürü Meryem Özkurt’tan bir an önce toplu İş Sözleşmesini imzalamasını talep etti.

Sendika tarafından dün yapılan açıklama şöyle:

20 Şubat 2020 tarihinde 2020-2021 Toplu İş Sözleşmesini askıda bırakan Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Yönetimine ve Müdüre karşı kurum önünde yapmış olduğumuz eylemde Toplu İş Sözleşmesinin imzalanamaması durumunda eylem dahil tüm yasal haklarımızı kullanacağımızı kamuoyuna duyurmuştuk.

Yapmış olduğumuz eylem sonrası Kurum Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı bir açıklama yaparak Sendikanın yapmış olduğu eylemin haklı bir gerekçesi olduğunu düşünmeyen müdür, yine aynı açıklamasında kendinin ve BRT Yönetim Kurulu’nun göreve geldiği günden bugüne çalışanın yanında olduğunu, çalışanın özlük haklarına halel gelmemesi için birçok adım attığını ve atmaya da devam edeceğinden bahsediyor. Çalışanların haklarına halel gelmemesini istiyorsa Sendika ile mutabık kalınan ve karşılıklı imzalanan kararın arkasında durmalarını, sayın Müdür’ün bir an önce TİS’i imzalayarak yasallaşmasını talep ediyoruz.

24 Şubat 2020 tarihinde BRTK Yönetim Kurulunun yapmış olduğu toplantıda mutabık varılan Toplu İş Sözleşmesi’nin içerisindeki hakların bir kısmını Toplu İş Sözleşmesini yasallaştırmamasına rağmen kendilerince uygulamaya koymak istemektedir. Yıllardır Toplu İş Sözleşmesine tabi olmayan personelin içerisinden kendi değerlerine göre bir kısım personeli Toplu İş Sözleşmesine dahil etmek istemesi kurum çalışanları içerisinde ayrım yapmasına ve personelle sendikayı karşı karşıya getirmek istemektedir. Bu tutumu asla kabul etmiyoruz! Başlatmış olduğumuz eylemler ve haklı mücadelemize yarın BRTK ana giriş kapısına saat 08.00’de, pankart asarak devam edeceğiz.