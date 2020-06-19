Başsavcı 'soruşturmayı' işaret etti, Akıncı Çaluda'yı reddetti

Kabine değişikliğinde sıcak saatler yaşanıyor.

Başbakan Ersin Tatar’ın Turizm Bakanı Ünal Üstel yerine Kutlu Evren’i atamasına onay veren Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Çalışma Bakanlığı için önerilen Aytaç Çaluda’ya veto hakkını kullandı.

Başsavcı Sarper Altıncık ile görüşen Cumhurbaşkanı, “devam eden soruşturmalar” nedeniyle atamayı onaylamadı.

Mustafa Akıncı, veto kararını Başbakan Ersin Tatar’a iletti. Akıncı’nın vetosu ile Başbakan, en yakın çalışma arkadaşını bakan yapamadı. Tatar’ın çalışma bakanı Faiz Sucuoğlu yerine yeni bir isim önerip önermeyeceği merak konusu.