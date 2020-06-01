Başkent'te korkutan kaza

Lefkoşa Doktor Burhan Nalbantoğlu Caddesi üzerinde öğlen saatlerinde meydana gelen kazada Gaygysyz Imamow yönetimindeki salon araç, refüjdeki direğe çarparak takla attı, kazada baba ve oğlu yaralandı.

Polis’ten yapılan açıklamada, kaza 39 yaşındaki Gaygysyz Imamow’un dikkatsiz sürüşü sonucu meydana geldi.

Imamow, saat 14.45 sıralarında yönetimindeki JV 964 plakalı salon aracı ile Ortaköy istikametine seyrettiği esnada aydınlatma direğine çarparak devrildi.

Kaza sonucu, sürücü Imamow ve araçta yolcu olarak bulunan 12 yaşındaki oğlu Cesur Imamow yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Her iki kişinin tedavileri hastanede sürerken, polisin kazayla ilgili soruşturması devam ediyor.

Yaralıların durumuyla ilgili YENİDÜZEN’e bilgi veren Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Sonuç Büyük, “Yaralanan iki kişi var, baba ve oğul yaralandı. Genel durumları iyi, tetkikleri yapılıyor.” dedi.

Kaynak:YENİDÜZEN

Güncelleme Tarihi: 01 Haziran 2020, 17:08