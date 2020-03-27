Başkandan Sert Tepki Geldi

Karpaz’da, 15 köyde, Korona salgını nedeniyle saat 14.00’ten itibaren sokağa çıkma yasağı ilan edilmesinin ardından bölge Yenierenköy Belediye Başkanı Emrah Yeşilırmak tepki gösterdi.

"Böyle bir karar alırken kime sordunuz" diyen Başkan Emrah Yeşilırmak ""Biz temasları tespit etmeye çalışırken siz bütün insanları panik yaptırarak ve marketlere yığarak herkesin birbiriyle temas etmesini sağladınız." ifadelerini kullandı.

Emrah Yeşilırmak'ın açıklaması şöyle:

"Kime sordunuz böyle bir karar alırken. En azından bir telefon açsaydınız. Biz temasları tespit etmeye çalışırken siz bütün insanları panik yaptırarak ve marketlere yığarak herkesin birbiriyle temas etmesini sağladınız. Tebrik ederim sizi.... Lütfen bu dakikadan sonra halkımız panik yapmasın. Lütfennnn Bu elzem ihtiyaçlar ve hizmetler bir şekilde halkımıza sağlanacaktır."