Başkan Esemen Anastasiadis’e ateş püskürdü…

UBP Taşkınköy Örgüt Başkanı Cemal Esemen, Osmanlı torunu ve Türk olmaktan gurur duyarız bu bizim ne kadar asil bir millete mensup olduğumuzu gösterir dedi.

Güney Kıbrıs Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis’in küstah ve çizmeyi aşan sözlerine bir tepki de UBP Taşkınköy Örgüt Başkanı Cemal Esemen’den geldi.

Anastasiadis’e sert sözlerle yüklenen Başkan Esemen, Rum Lideri gerçekleri görmeye devam etti.

Kıbrıs Türk Halkı’nın Rum’un yaması olmadığını vurgulayan Başkan Esemen Anastasiadis’e sözlerini aynen iade ediyorum dedi.

Birlik ve beraberlik içerisinde hareket edilmesi elzemdir ifadelerini kullanan UBP Taşkınköy Örgüt Başkanı Cemal Esemen, hepimiz Cumhurbaşkanımız Ersin Tatar ile Anavatanımız Türkiye’nin etrafında kilitlenmeliyiz şeklinde konuştu.