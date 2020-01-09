Başka ülkede yaşayamam

Haberal Kıbrıslı Gazetesi’ne ulaşan bir fotoğrafta direğin devrilmemesi için kamyon üzerindeki vinç ile desteklendiği görülüyor…

Yağan yağmurlar sorunları da beraberinde getirdi.

Taşkent yakınlarında çekilen fotoğrafta yağmur sonrası bir diğerin devrilmek üzere olduğu görülüyor.

Alınan önlem ise hem düşündürücü hem de tam Türk usulü dedirtecek türden.

Yan yatan direğin devrilmemesi için destek olarak kamyon kullanılmış.

Haberal Gazetesi’ne bu fotoğrafı ulaştıran okuyucumuz ise yanına şu notu eklemiş; “ne yani her direğe bir arabamı yerleştireceğiz”