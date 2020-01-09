Başka ülkede yaşayamam

Başka ülkede yaşayamam
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Haberal Kıbrıslı Gazetesi’ne ulaşan bir fotoğrafta direğin devrilmemesi için kamyon üzerindeki vinç ile desteklendiği görülüyor…

Yağan yağmurlar sorunları da beraberinde getirdi.

Taşkent yakınlarında çekilen fotoğrafta yağmur sonrası bir diğerin devrilmek üzere olduğu görülüyor.

Alınan önlem ise hem düşündürücü hem de tam Türk usulü dedirtecek türden.

Yan yatan direğin devrilmemesi için destek olarak kamyon kullanılmış.

Haberal Gazetesi’ne bu fotoğrafı ulaştıran okuyucumuz ise yanına şu notu eklemiş; “ne yani her direğe bir arabamı yerleştireceğiz

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YORUMLAR
Şevket NURAK
Şevket NURAK - 3 saat Önce

Herkes İDARİ izinli evinde otururken Yağmur altında Çamurun içine kazı yapılıp daha sağlıklı bir iş yapılabileceğini düşünmek ancak iş bilmezlerin işidir. zamanında müdahale edip birine bişey olmadan önlem alınmış olması yeterli olmalıdır

İrfan numan
İrfan numan - 2 saat Önce

Dünkü olanüstü durumda k.k.t.c. geneli öyleden sonra idari tatil verilmesine rağmen kıb-tek çalışanları bugün sabaha kadar çalışıp oluşan aksaklıkları gidermeye çalışmışlar siz ve veya kendini bilmez kişi veya kişiler tarafından konu edilmiş bu yorumu şiddetle kınıyorum

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