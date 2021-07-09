Basın-Sen’den Avukat Serhan Çınar'a tepki

Basın-Sen sosyal medya hesabı üzerinden Can Sarvan’a yönelik tehdit ve sınırları zorlayan üslubu ile ilgili Avukat Serhan Çınar’ın tutumunu haddin aşan bir davranış olarak değerlendirdi. Ali Kişmir imazası taşıyan yazıda “Eleştiriye açığız ama hakaret ve tehdide hayır” notuna dikkat çekilidi.

Basın-Sen’in sosyal medya paylaşımı şu şekilde:

“Yapılan haberler karşısında son dönemlerde basın mensuplarına karşı kullanılan dil ve tehdite varan sözler sınırları çok zorlamaya başlamıştır.

Son olarak Avukat Serhan Çınar’ın, basına yönelik “Bazı çakma Kart tavuk sözde medya yazarı” demesi, yine Gazeteci Can Sarvan’a karşı kullandığı üslup kabul edilemezdir. Bir avukatın böylesine bir üslup kullanması talihsiz olmakla birlikte başka bir konu üzerinden resmen tehdit etmesi haddini aşan bir davranıştır.

Bu konuda ve her anlamda üyelerimize yönelik gerek tehdit gerekse de hakaretler karşısında yargı yoluna gideceğimizi kamuoyuna duyururuz. Eleştiriye açığız ama hakaret ve tehdide hayır!

Saygılarımızla;

Basın Emekçileri Sendikası

Yönetim Kurulu (a)