Basın-Sen Pilli'yi eleştirdi

Basın-Sen Başkanı Ali Kişmir yaptığı yazılı açıklamada, “Sürecin hiçbir anında bu topluma güven veremeyen, bir pandemi hastanesi sorununu dahi çözemeyen Sağlık Bakanının basını tehdit etmesinin tek nedeni sürecin kontrolünün elinden kaçmış olmasıdır.” diyen Kişmir şöyle devam etti;

“Biz basın her zaman doğru haber yapıyor demiyoruz. Her haber sitesini de basın olarak kabul etmiyoruz. Ancak sürekli bir şekilde Kovid-19 ile ilgili gelen ihbarları toplumla paylaşma gereği duyan basının bunu doğru ya da yanlış yapması tamamen Sağlık Bakanlığına bağlıdır. Toplumsal bilgide de boşluğu yaratan Sağlık Bakanlığıdır, bilgiye ulaşımı zorlaştıran da… O nedenle Sağlık Bakanı Ali Pilli’ye tavsiyemiz, önce toplumumuzu doyurucu bilgileri zamanında paylaşmayı becerebilmesi ve kendini izah edebilmesi, sonra başka yerlerde suç aramasıdır. Şu anda şikayet ettiği şey kendi yarattığı boşluğu başkalarının doldurmasıdır.

Bu bağlamda Sayın Bakan’ı, basını yasal işlem kullanmakla tehdit eden talihsiz açıklamasını düzeltmeye ve bahsettiği yasal işlemi derhal devlete taahhüt verip uymayan ve tüm toplumun sağlığını tehlikeye sokan kişilere uygulamaya davet ediyoruz. Aksi halde girdiği bu yanlış yolda yaşayacağı pişmanlığın her geçen gün artarak devam edeceğini açıkça ifade ediyoruz. Hükümetin koyduğu kurallara önce hükümetin kendisinin uymadığı bir ortamda basını tehdit etmek kimsenin haddine değildir. O nedenle yapacağınız düzeltmeyi dört gözle bekliyoruz Sayın Pilli”