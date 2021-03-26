BASIN-SEN, 'Kıbrıs Tercüman' ile 'Kıbrıs Günaydın'ı mahkemeye veriyor

Basın Emekçileri Sendikası (BASIN-SEN), “Kıbrıs Tercüman” ile “Kıbrıs Günaydın” isimli tek sayfalık yayınlarla ilgili 29 Mart Pazartesi günü yasal süreç başlatma kararı aldığını duyurdu.

BASIN-SEN Yönetim Kurulu’nun imzasını taşıyan açıklamada, “sosyal medya üzerinden sadece iki ön kapak hazırlayıp gazetecilik etiğine yakışmayacak şekilde insanlara saldıran, hakaret eden ve hedef gösteren” söz konusu yayınların, gazeteci Serhat İncirli’yi açıkça tehdit ettiği ifade edilen açıklama şöyle devam etti:

“Bu sözde yayın organlarına geçit vermeyeceğimizi, diledikleri gibi insan hak ve özgürlüklerine saldırmalarına göz yummayacağımızı, tehdit ve baskılara karşı her zaman olduğu gibi gazetecilerin yanında duracağımızı açıkça ifade ediyoruz.”

“YAYINLARLA BAĞLANTISI BULUNAN YURT İÇİ VE YURT DIŞINDAKİ HERKES ORTAYA ÇIKARILACAK”

Gerek yurt dışında gerekse de adada, söz konusu yayınlarla bağlantısı olan herkesin ortaya çıkarılacağı belirtilen açıklamada, “yargı önünde tehditlerinden dolayı yüzleşeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın” denildi.

“YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ YERİNE GETİRMEYİP TETİKÇİLİK YAPAN SÖZDE GAZETELER, LİSTE HALİNDE İFŞA EDİLECEK”

BASIN-SEN Yönetim Kurulu tarafından yapılan açıklamada ayrıca, gelecek haftadan itibaren derinlikli bir çalışma yapılacağı ve özellikle internet üzerinden yayın yapan ancak ne yatırımı olan, ne izni bulunan, ne de gazetecilik etiğine uyan tüm siteleri, Facebook hesaplarını ve kendini “gazeteci” olarak tanıtan şahısları tespit edip onlarla ilgili de girişim yapılması için ilgili makamlarla temasa geçileceği ifade edildi.

Açıklamada son olarak, “Bununla da kalmayıp toplumumuzun sağlıklı haber alabilmesi için yükümlülüklerini yerine getirip gerçek anlamda gazetecilik yapanlarla, yükümlülüklerini yerine getirmeyip tetikçilik yapanları liste halinde ifşa edeceğimizin de bilinmesini isteriz” denildi.

Kıbrıs Postası