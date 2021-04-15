Başika'daki üsse roketli saldırı: 1 asker şehit oldu

Başika'daki üsse roketli saldırı: 1 asker şehit oldu
banner23

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde bulunan Başika üs bölgesine düzenlenen roketli saldırıda 1 askerin şehit olduğunu açıkladı.

MSB'den yapılan bilgilendirmeye göre Irak’ın kuzeyinde bulunan Başika (Gedu) üs bölgesine gece roketli saldırı düzenlendi.

Atılan üç roketten biri üs bölgesine, diğer ikisi köy içine düştü. Saldırıda 1 asker şehit oldu, köyde yaşayan 1 çocuk da yaralandı. Bir SİHA derhal görevlendirildi ve gerekli tedbirler alındı.

Ayrıca, Erbil Uluslararası Havalimanı'na yönelik de füze saldırısı gerçekleştirildi.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Bakanlar Kurulu toplanıyor: Yeni tedbirler gündemde
Bakanlar Kurulu toplanıyor: Yeni tedbirler gündemde
  1. KKTC

banner19

banner1

banner3

banner18