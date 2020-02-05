Başbakanlık önünde insanlık dramı... Kartal Harman bu görüntüler karşısında vicdanlara seslendi

Başbakanlık önünde açlık grevi başlatan eski CAS şirketi çalışanlarından iki kişi, fenalaştı. İki kişi, bugün saat 18.30 sıralarında Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Haberal Kıbrıslı Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Kartal Harman ise bu görüntüler karşısında sosyal medya hesabından şu paylaşımda bulundu;

Görmezden ve duymazdan gelmeyin !

Allah kimseyi İŞSİZ, AŞSIZ bırakmasın !

Bugün Başbakanlık önünde bugün 2 gündür AÇLIK grevine başlayan CAS çalışanlarını ziyaret ettim !

Vallahi içim eridi!

Tek günahları her devirdeki siyasi iradelerin KURBANI olmak !

Yok çok birşey istedikleri!

iŞ istiyorlar !

Evlerine ekmek götürebilecek kadar bir kazanç sağlayacak bir İŞ !

Dünya kadar eşe, dosta, akrabaya iş ve istihdam sağlandı ama CAS çalışanları yıllardır sokaklarda SÜRÜNÜYOR !

Bu ayıbı lütfen sonlandırın !

Biz sobanın önünde, klimanın altında üşürsen onlar sokakta soğuğun altında İŞ için, AŞ için mücadele veriyorlar!

Kaldırımların üzerinde arabaların içerisinde yatıyorlar !

Evde eşleri çocukları aç ve çaresiz !

Abilerim, ablalarım, arkadaşlarım düşmez kalkmaz bir Allah’tır !

Devlet yardım etmeyecekse biz yardım edelim lütfen!

Elimizden ne gelirse en azından evdeki çocukların karınlarını doyuralım !

Allah kimseyi İŞSİZ, AŞSIZ bırakmasın !!

Yardımda bulunmak isteyenler bu numaralardan yardımlarını ulaştırabilirler!

0 542 887 59 31

0 542 855 51 25

0 548 845 14 65

0 542 889 96 57

0 533 849 83 84

Güncelleme Tarihi: 05 Şubat 2020, 20:55