Başbakanlık analizi: Virüs en çok komşuculuktan; en az da Güney’de çalışanlardan bulaştı!

Başbakanlık tarafından yayımlanan bir analiz, ülkedeki koronavirüs bulaşının seyrini ortaya çıkardı.

Vakaların mesleki dağılımının yapıldığı resmi analizde; en fazla bulaşın “Ev Hanımlığı” başlığı altındaki “komşuculuk” ilişkilerinden kaynaklandığı ifade ediliyor.

VAKALARIN 179’U EV HANIMLARINDAN KAYNAKLI

“Ev Hanımı” başlığında, 179 pozitif vakanın tespit edildiği ifade ediliyor.

En az vakanın tespit edildiği meslekler arasında ise, “bulaş riski nedeniyle işlerine gitmelerine engel konan” Güney’de çalışan Kıbrıslı Türkler bulunuyor.

GÜNEY’DE ÇALIŞANLAR, SİVİL SAVUNMA VE HUKUK BÜROLARINDA TOPLAMDA 1

Güney’de çalışanlarla birlikte; hukuk büroları ve Sivil Savunma’da, bugüne kadar sadece birer vakanın tespit edildiğini ifade ediliyor.

ASKERDE 37

Öte yandan “sır” gibi saklanan askerdeki pozitif vaka sayısının ise toplamda 37 olduğu belirtiliyor.

CASİNOLARDA 96

“Bulaş bizden kaynaklı değil” diyen otel ve casinolar ise 96 vaka ile listenin dördüncü sırasında yer alıyor.

POLİSTE 13

Polis içerisinde ise bugüne kadar toplamda 13 pozitif vakaya rastlandığı belirtiliyor.

159 ÖĞRENCİYE VİRÜS BULAŞMIŞ

Araştırma ilk ve orta öğrenimdeki öğrencilerin de bulaştan ciddi şekilde etkilendiğini ortaya koydu.

Bugüne kadar 159 öğrenciye koronavirüs bulaşırken, 100 emeklinin de bulaştan etkilendiği ortaya çıktı.

Okul öncesi 76 çocukta bulaşa rastlanırken, sağlık kurumu çalışanı 64 kişi, özel şirketlerdeki 55 ve restaurant büfe gibi iş yerlerinde çalışan 46 kişi bulaştan etkilendi.

YÜKSEKÖĞRENİMDE 45

Yükseköğrenimde ise bulaştan etkilenen öğrenci sayısı ise 45 olarak kayıtlara geçti.

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