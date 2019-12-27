Başbakan yangın yerinde incelemede bulundu

Başbakan Ersin Tatar, yangında bir kişinin yaşamını yitirdiği L.A Otel’de incelemelerde bulundu.

İncelemelerin ardından Tatar basına açıklamalarda bulundu.

Tatar açıklamasında:

“Bu tür olayların dünyanın her yerinde olabileceğini ifade ederek bundan sonrası ile ilgili tedbir almanın önemli olduğunu kaydetti. Karı koca arasında tartışma yaşandığı yönünde iddialar olduğunu belirten Başbakan ancak emin olmadan daha fazla konuşmanın doğru olmadığını söyledi. Herkese geçmiş olsun dileğinde bulunan Tatar söndürme çalışmalarına katılan ve erken zamanda müdahalede bulunan herkese teşekkür etti.“