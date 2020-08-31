Başbakan ve UBP’nin Cumhurbaşkanı adayı Tatar Gazimağusa Limanı’nda incelemelerde bulundu.

Başbakan ve UBP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ersin Tatar, Gazimağusa Limanı’nda incelemelerde bulundu.

Başbakan ve UBP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ersin Tatar, Gazimağusa Limanı’nda incelemelerde bulundu.Ardından da Gazimağusa Belediyesi’ni ziyaret ederek çalışanlarla selamlaşan Tatar, belediye binasının en üst katından kapalı Maraş’ı gözlemledi ve Belediye Başkanı İsmail Arter’le görüştü.

Başbakan Tatar, ülkede pandemi nedeniyle zor bir dönemden geçildiğini belirterek, ancak bu sürecin alınan tedbirlerle başarıyla yürütüldüğünü ifde etti.

İmar Planıyla ilgili de görüş belirten Başbakan Tatar, İmar Planının ilgili kurum-kuruluşlarla değerlendirildiğini ve en erken zamanda şekillendirilmesinin herkesin temennisi olduğunu söyledi.

Gazimağusa Limanı’nın alt yapsının güçlendirilmesi gerektiğini de belirten Tatar, Gazimağusa’nın gelişen ve potansiteli büyük bir kent olduğunu kaydetti.

Tatar, kentin gösterdiği gelişim potansiyeline bakıldığında Kapalı Maraş’ın açılmasının sadece siyasi manada değil, Mağusa’nın içinde bulunduğu koşulların genişleyebilmesi için de çok doğru bir adım olduğunu vurguladı.

Hükümetin bunu gündeme getirmesi ve önümüzdeki aylarda Kapalı Maraş’ın kademeli olarak açılması mutlaka gündeme gelecektir” diyen Tatar, bu noktada belediyeye de büyük görevler düşeceğini söyledi.

Tatar, Gazimağusa’nın geçmiş medeniyetlerin bıraktığı bir emanet olduğunu ve bunu ilerilere taşımanın önemine işaret ederek, bu anlamda kentteki çeşitli projelerin en iyi şekilde düzenlenmesi gerektiğini belirtti.