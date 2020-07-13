Başbakan ve Başbakan Yardımcısı Olaylı İlgili Konuştu

Başbakan Ersin Tatar, “özel jet krizi” konusundaki polis raporuna ilişkin gelen sorular üzerine, Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda açıklamalarda bulundu.

Başbakan Tatar, polisin detaylı bir araştırma yaptığını belirterek, “Çarşamba günü polis bende de ifade alacak” dedi.

Tatar’ın ifadelerinin hemen ardından Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay da “Ben de polise ifade verdim” diye ekledi.

Bu sırada, UBP Milletvekili Aytaç Çaluda’nın basına yansıyan “yatırımcıların yanında bir bakan daha vardı” iddialarının sorulması üzerine Tatar, “Sayın Çaluda bana isim vermedi” dedi.