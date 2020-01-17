Başbakan Tatar taziye mesajı yayımladı....

Başbakan Ersin Tatar, Rahşan Ecevit'in hayatının kaybetmesinin ardından taziye mesajı yayımladı.Tatar mesajında şöyle dedi;

Kıbrıs Barış Harekatı’nın emrini veren Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı merhumvBülent Ecevit'in muhterem eşleri Rahşan Ecevit'in ölümünü büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Hükümetimiz, Ulusal Birlik Partisi ve şahsım adına kalbi daima Kıbrıs Türk Halkı için atan, Rahşan Evecit'e Allah'tan rahmet, tüm ulusumuza, sevenlerine , ailesine başsağlığı diliyorum.

Güncelleme Tarihi: 17 Ocak 2020, 23:34