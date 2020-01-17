Başbakan Tatar taziye mesajı yayımladı....

Başbakan Tatar taziye mesajı yayımladı....
banner23

Başbakan Ersin Tatar, Rahşan Ecevit'in hayatının kaybetmesinin ardından taziye mesajı yayımladı.Tatar mesajında şöyle dedi;

Kıbrıs Barış Harekatı’nın emrini veren Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı merhumvBülent Ecevit'in muhterem eşleri Rahşan Ecevit'in ölümünü büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Hükümetimiz, Ulusal Birlik Partisi ve şahsım adına kalbi daima Kıbrıs Türk Halkı için atan, Rahşan Evecit'e Allah'tan rahmet, tüm ulusumuza, sevenlerine , ailesine başsağlığı diliyorum.

Güncelleme Tarihi: 17 Ocak 2020, 23:34
YORUM EKLE
Gönder

banner1

banner19

banner3

banner18

escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara brazzers porno izle izmir escort izmir escort izmir escort gaziantep escort kayseri escort kayseri escort kayseri escort kayseri escort Tekirdağ escort Kütahya escort Yalova escort Çanakkale escort Balıkesir escort Aydın escort Manisa escort Muğla escort Afyon escort Tokat escort Sivas escort Trabzon escort Ordu escort Amasya escort