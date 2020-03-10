Başbakan Tatar: “Panik yapmadan mücadeleye katkı yapın”

Başbakan ve Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Ersin Tatar, ülkede görülen koronavirüs vakasıyla ilgili gereken tedbirlerin alınmaya başlandığını belirtti ve vatandaşları panik yapmadan bu mücadeleye katkı yapmaya davet etti.

UBP’den yapılan açıklamaya göre Kanal T’de Dilek Kırıcı’nın sunduğu programa katılarak gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ersin Tatar, koronavirüsle ilgili ülkede yapılan çalışmalar hakkında açıklama yaptı.

“TEDBİRLERİ ÇOĞALTTIK”

Dün akşamki Bakanlar Kurulu’nda Güney Kıbrıs’taki koronavirüs vakasının değerlendirildiğini ve tedbirler alındığını hatırlatan Tatar, bu sabah bir turiste koronavirüs teşhisi konulmasıyla hemen Bakanlar Kurulu’nu yeniden toplayarak tedbirleri çoğalttıklarını söyledi. Koronavirüs çıkan hastanın kaldığı otelin karantinaya alındığını dile getiren Tatar, bu otelle birlikte üç otelin daha karantinada olduğunu, Sağlık Bakanlığı personelinin ilgilendiğini ifade etti.

Başbakan Tatar, alınan tedbirler ile ilgili şu ifadelere yer verdi:

“Otellerde giriş çıkışlar engelleniyor. Tetkikler yapılıyor. Önemli olan bundan sonrası... Okulları kapattık, okullardaki yarış, gösteri, müsabakaları erteledik. 1 Nisan’a kadar charter uçuşlar iptal edildi. Kapılardaki denetimler arttı. Sabaha kadar tetkikler olacak, biz elimizden geldiği kadar tedbir alacağız.”

“KAPILARIN KAPANMASI DOĞRU DEĞİL, TEDBİR ŞART”

Sınır kapılarıyla ilgili son durumun sorulması üzerine Tatar, Bakanlar Kurulu’nda her şeyi konuştuklarını ifade ederek, “Bakanlar Kurulu’nda oturanların sorumlulukları var. Her şeyi değerlendirmek zorundayız” dedi. Tatar şöyle devam etti:

“Rum 4 kapıyı kapattı, virüse bağlı olup olmadığını tartıştık. Biz ona inanmadık. Rum’dan kuzeye alışveriş sayısı arttı. Tüm kapıları kapatmadı. Buradan oraya geçişler var. Bunun ekonomik, insanı, sosyal boyutu var. Ben Başbakan olarak sorumluluk bilinci içinde siyasi görüşte farklı sesler çıksa da, böyle bir şeyin doğru olmayacağını düşündük, ama tedbir almak şarttır.”

KAPILARDAKİ TEDBİRLER

Sınır geçiş kapılarında alınan tedbirlerin ne olduğu ile ilgili bir soru üzerine de Tatar, “tetkikler ve sağlık kontrolünün daha iyi yapılması yönünde çalışma yaptık. Mesai saatleri dışında iyi bir denetim olmayabilir diye bilgi aldım, 24 saat denetim olacak. Toplu taşımacılıkta engel getirdik, 10’un üzerinde gelen yolcular gelmeyecekler, ayinler de dâhil” dedi.

“ALMAN GRUP MEMLEKETİNE GERİ GİDECEK”

Tatar, Alman hastanın nasıl geçiş yaptığıyla ilgili bir soruya da, turistin geldiğinde hasta olmadığını dile getirerek, “Bu hanım epey de gezmiş, müzelere gitmiş, gezmiş ve akşam hasta olmuş. Sabah belli oldu” dedi. 30 kişinin durumu ile ilgili de konuşan Tatar, “Memleketlerine geri gidecek. Alman Büyükelçiliği ile iletişime geçtik. Tur operatörü geri götürecek. İlgili hasta konsolosluğuna başvurursa, vatandaşlarınla ilgilenirler. Temas kuruldu ve bilgi verildi” şeklinde konuştu.

VATANDAŞA ÇAĞRI… “RİSKİ MİNİMUMA İNDİRMEK LAZIM”

Konuşmasında vatandaşa da çağrıda bulunan Tatar, “Vatandaş da sorumluluğun bilincinde olması lazım. Hastalığın tanımı yakın temasta olduğu yönünde. Eğer biri yakın temasta olduğu biriyle başka ülkede teması olmuşsa kendini 14 gün evde saklaması lazım” dedi. Tatar sözlerine şöyle devam etti:

“Bu ortamlardan uzak durmak lazım. Herkes kendine dikkat etmeli, kalabalıktan uzak durmak lazım. Önümüzdeki 3-5 güne bir bakalım. Bu virüs dünyada var. Burada da olacak. Önemli olan bunun riskini minimuma indirmek. Mutlaka ilacı da çıkacak. Belki bulunur da. Hijyen olmalı.”

“SOĞUKKANLILIKLA SÜRECİ YÖNETİYORUZ”

Başbakan Ertin Tatar, panik ortamına da dikkat çekerek, alınan tedbirlerin yerinde olduğunu, turizm konusunda sıkıntı yaşanmayacağını, meselenin kontrol altında olduğunu söyledi.

“İtalya’da fazla vaka olmasına rağmen hayat devam ediyor” diyen Tatar, şöyle konuştu:

“SICAKLIK ARTINCA VİRÜSÜN YAYILMA ŞANSI YOK”

“Herkesin destek vermesi lazım. Birileri yayarsa panik olur, kimseye yarar sağlamaz. Biz Türkiye ile devamlı görüşüyoruz. Aldığımız tedbirleri gösterdik. İki ülke yan yana, orada ne tedbir alınırsa bizde de alınacağını belirteyim. Burası güvenli, korunmuş noktasında bu inancı geliştirirsek daha iyi olacak. Sıcaklık artınca virüsün yayılma şansı yok.”

Tatar son olarak panik ortamından uzak durulması gerektiğini vurguladı ve soğukkanlılıkla bu süreci yürüteceklerini sözlerine ekledi.