Başbakan Tatar: "Önemli olan KKTC'nin güçlenerek yaşatılması"

Başbakan Ersin Tatar, Gazi Mağusa’da Mücahit Komutanları Derneği Olağan Genel Kurul toplantısına katıldı.

Burada bir konuşma yapan Başbakan Ersin Tatar, verilen mücadelenin devam ettiğini söyledi, son yıllarda özellikle Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de başlattığı çalışmalarla Mavi Vatan’da hak ve çıkarların korunması adına büyük adımlar atıldığını kaydetti.

Verilen mücadelenin halka ve gençlere anlatılmasının önemine işaret eden Başbakan Tatar, vizyonlarının Türkiye ile ilişkilerin eskiden olduğundan daha da fazla pekişmesi olduğunu belirtti.

Birlik ve beraberlik mesajı veren Başbakan, “Doğu Akdeniz’deki bu önemli coğrafyada büyük zenginliklerin paylaşımında halkımızın hakkını alabilmek için, bu topraklarda hakkımızla var olabilmemiz için hep birlikte hareket etmemiz gerekir. Sağcısı solcusu hiç fark etmez önemli olan bu devleti yaşatmaktır” dedi.

Annan planı döneminde yaşananları hatırlatan Başbakan Tatar, Türk tarafının evet demesine rağmen Rum tarafının tek başına Avrupa Birliği’ne alındığını kaydetti. Başbakan, KKTC’nin güçlenerek yaşatılmasının önemine vurgu yaptı.

Güncelleme Tarihi: 26 Ocak 2020, 20:42