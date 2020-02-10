Başbakan Tatar Londra'ya Gitmek Üzere KKTC’den ayrıldı

Başbakan Ersin Tatar, çeşitli temaslar yapmak ve Londra’da yaşam süren Kıbrıs Türk toplumu ile bir araya gelmek için bugün Londra’ya gidiyor. Tatar, Londra’ya gitmek üzere sabahın erken saatlerinde KKTC’den ayrıldı.



Çeşitli temaslarda bulunacak olan Tatar, siyasilerle görüşmeler de gerçekleştirecek.



Londra’daki Kıbrıs Türk Toplumu ile de bir araya gelerek sorun ve görüşlerini dinleyecek olan Başbakan Tatar, temaslarını tamamlamasının ardından Perşembe akşamı yurda dönecek.

