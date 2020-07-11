Başbakan Tatar kahvaltı etkinliğine katıldı

Başbakan Tatar kahvaltı etkinliğine katıldı
banner23

Başbakan Ersin Tatar, bugün, Lapta Belediyesi UBP’li Meclis üyelerinin düzenlediği  kahvaltıya katıldı.

Tatar, kahvaltıda vatandaşlarla bir araya geldi.

Burada bir konuşma yapan, UBP Girne İlçe Başkanı Özdemir Berova, UBP’nin, ülkenin en güçlü ve köklü partisi olduğunu  belirterek, partinin, köklerini tarihten gücünü halkından  aldığını dile getirdi.

Berova, pandemi döneminde  tüm tedbirleri alarak süreci başarıyla yöneten hükümetin, bundan sonra da gerek sağlık gerek ekonomik alanda gerekli önlemleri almaya devam edeceğini dile getirdi.

Partinin Cumhurbaşkanı adayı ,  UBP Genel Başkanı Başbakan Ersin Tatar’ın, Ekim ayında yapılacak  Cumhurbaşkanlığı seçiminden zaferle çıkacağına inanç belirten Berova, tüm partililerden güç birliği içinde çalışmalarını da istedi.

UBP Genel Başkanı, Başbakan Ersin Tatar da konuşmasında,bölgede vatandaşlarla bir araya gelip  sorunlarını yerinde  dinlemekten mutluluk duyduğunu belirterek, bu sorunların çözümüne yönelik politikalar üretmenin görevleri olduğunu kaydetti.Her gün gelişen Alsancak-Lapta-Karşıyaka bölgesinde, yol sorununun ciddi  trafik sıkışıklığına neden olduğunu  kaydeden Tatar, sorunu  çözmek için adımların atıldığını ,  Alsancak-Lapta güzergahını  çift şeritli yola dönüştürecek  projede ilk etaba başlandığını kaydetti.

Koronavirüs salgını sürecinde hükümetin yaptığı çalışmalar ve halkın  duyarlılığıyla başarı elde edildiğini belirten Tatar, bugün en güçlü ülkelerde bile , virüs  etkisinin devam ettiğini, sağlık , istihdam ve ekonomik anlamda ciddi  tahribatlar yaşandığını anlattı.

Bu süreçte hükümet ve Sağlık Bakanlığı’nın,  ülkedeki sağlık sisteminin güçlendirilmesi için  çalıştığını  dile getiren  Tatar, bu amaçla Maliyenin kasasından 30 milyon Türk Liralık kaynağın Sağlık Bakanlığı’na aktarıldığını anımsattı.

Yeni hastane projelerine de değinen Tatar, Girne’de  GAÜ’nün başlattığı  hastane inşaatının mülkiyetinin, dün  Vakıflar İdaresi ve Sağlık Bakanlığı arasında  imzalanan anlaşmayla Sağlık Bakanlığı’na geçtiğini hatırlattı.

Girne’ye en kısa sürede yeni bir hastane  kazandırmayı hedeflediklerini  söyleyen Tatar, Lefkoşa Doktor Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde,  pandemi hastanesi oluşturulması için de  çalışmaların devam ettiğini ifade etti.

KKTC’nin bir turizm ve yüksek öğrenim ülkesi olduğunu dile getiren Tatar, ülkenin sağlık altyapısını güçlendirerek ,normalleşme sürecini  başarıyla tamamlamayı hedeflediklerini anlattı.

Pandemi sürecinde tüm sınırların turiste yabancı ve yerli vatandaşlara kapandığını , 22 Haziran’da Güney Kıbrıs’la , 1 Temmuz’da ise, Türkiye ile hava ve deniz yolunun açıldığını anımsatan Tatar, İngiltere’den gelenler için geçerli olan 14 günlük karantina şartının 7 güne düşürüleceğini ve  daha sonra da gelişmelere göre durumun yeniden değerlendirileceğini kaydetti.

Tatar, Türkiye Cumhuriyeti’nin desteğiyle,maaş kesintilerinin geri ödenmeye başlandığını Haziran ayı sonu itibarıyla maaş ödemelerinin  tam yapıldığını anımsattı.

Normalleşme sürecine girilip dünyaya açılırken, KKTC bu süreci başarıyla yönetmiştir mesajı verildiğini kaydeden Tatar, bundan  sonraki süreçte,KKTC’nin ,  sağlık sistemini  de güçlendirerek,turizm, yüksek öğrenim ve bunlara bağlı tüm sektörlerle,iddialı projelerle, Doğu Akdeniz’in bu noktasında , aranan bir destinasyon olarak yola çıkacağını vurguladı..

Bu süreçte kendini geliştirerek marka değerini arttıran KKTC’yi istikrarlı ve güvenli bir gelecek beklediğini kaydeden  Tatar,Türkiye Cumhuriyeti’yle ilişkiler,  Kıbrıs konusunda verilen mesajlar, Maraş açılımı gibi  büyük projelere imza atma kabiliyetiyle,birlik ve beraberlik içinde çalışarak bu günlere ulaşılacağını söyledi.

Ülkenin en güçlü partisi olan UBP’nin Ekim ayında yapılacak seçimde cumhurbaşkanlığı makamını mutlaka kazanması gerektiğini  vurgulayan Tatar, cumhurbaşkanlığının ardından bir sonraki seçimden daha güçlü bir iktidar olarak çıkmak için tüm partililerin  çalışmasını istedi.

Tatar hedeflerinin, özel sektörü  esnafı yatırımcıları  önünü açmak , istikrar ortamını  sağlayarak, Doğu Akdeniz’de  Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte  yürüttüğü politikanın  başarılı olmasını sağlamak olduğunu ifade etti.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
TÜK’ten tarlaya dökülen patatesle ilgili açıklama
TÜK’ten tarlaya dökülen patatesle ilgili açıklama
  1. KKTC

banner19

banner1

banner3

banner18