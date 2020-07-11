Başbakan Tatar kahvaltı etkinliğine katıldı

Başbakan Ersin Tatar, bugün, Lapta Belediyesi UBP’li Meclis üyelerinin düzenlediği kahvaltıya katıldı.

Tatar, kahvaltıda vatandaşlarla bir araya geldi.

Burada bir konuşma yapan, UBP Girne İlçe Başkanı Özdemir Berova, UBP’nin, ülkenin en güçlü ve köklü partisi olduğunu belirterek, partinin, köklerini tarihten gücünü halkından aldığını dile getirdi.

Berova, pandemi döneminde tüm tedbirleri alarak süreci başarıyla yöneten hükümetin, bundan sonra da gerek sağlık gerek ekonomik alanda gerekli önlemleri almaya devam edeceğini dile getirdi.

Partinin Cumhurbaşkanı adayı , UBP Genel Başkanı Başbakan Ersin Tatar’ın, Ekim ayında yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçiminden zaferle çıkacağına inanç belirten Berova, tüm partililerden güç birliği içinde çalışmalarını da istedi.

UBP Genel Başkanı, Başbakan Ersin Tatar da konuşmasında,bölgede vatandaşlarla bir araya gelip sorunlarını yerinde dinlemekten mutluluk duyduğunu belirterek, bu sorunların çözümüne yönelik politikalar üretmenin görevleri olduğunu kaydetti.Her gün gelişen Alsancak-Lapta-Karşıyaka bölgesinde, yol sorununun ciddi trafik sıkışıklığına neden olduğunu kaydeden Tatar, sorunu çözmek için adımların atıldığını , Alsancak-Lapta güzergahını çift şeritli yola dönüştürecek projede ilk etaba başlandığını kaydetti.

Koronavirüs salgını sürecinde hükümetin yaptığı çalışmalar ve halkın duyarlılığıyla başarı elde edildiğini belirten Tatar, bugün en güçlü ülkelerde bile , virüs etkisinin devam ettiğini, sağlık , istihdam ve ekonomik anlamda ciddi tahribatlar yaşandığını anlattı.

Bu süreçte hükümet ve Sağlık Bakanlığı’nın, ülkedeki sağlık sisteminin güçlendirilmesi için çalıştığını dile getiren Tatar, bu amaçla Maliyenin kasasından 30 milyon Türk Liralık kaynağın Sağlık Bakanlığı’na aktarıldığını anımsattı.

Yeni hastane projelerine de değinen Tatar, Girne’de GAÜ’nün başlattığı hastane inşaatının mülkiyetinin, dün Vakıflar İdaresi ve Sağlık Bakanlığı arasında imzalanan anlaşmayla Sağlık Bakanlığı’na geçtiğini hatırlattı.

Girne’ye en kısa sürede yeni bir hastane kazandırmayı hedeflediklerini söyleyen Tatar, Lefkoşa Doktor Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde, pandemi hastanesi oluşturulması için de çalışmaların devam ettiğini ifade etti.

KKTC’nin bir turizm ve yüksek öğrenim ülkesi olduğunu dile getiren Tatar, ülkenin sağlık altyapısını güçlendirerek ,normalleşme sürecini başarıyla tamamlamayı hedeflediklerini anlattı.

Pandemi sürecinde tüm sınırların turiste yabancı ve yerli vatandaşlara kapandığını , 22 Haziran’da Güney Kıbrıs’la , 1 Temmuz’da ise, Türkiye ile hava ve deniz yolunun açıldığını anımsatan Tatar, İngiltere’den gelenler için geçerli olan 14 günlük karantina şartının 7 güne düşürüleceğini ve daha sonra da gelişmelere göre durumun yeniden değerlendirileceğini kaydetti.

Tatar, Türkiye Cumhuriyeti’nin desteğiyle,maaş kesintilerinin geri ödenmeye başlandığını Haziran ayı sonu itibarıyla maaş ödemelerinin tam yapıldığını anımsattı.

Normalleşme sürecine girilip dünyaya açılırken, KKTC bu süreci başarıyla yönetmiştir mesajı verildiğini kaydeden Tatar, bundan sonraki süreçte,KKTC’nin , sağlık sistemini de güçlendirerek,turizm, yüksek öğrenim ve bunlara bağlı tüm sektörlerle,iddialı projelerle, Doğu Akdeniz’in bu noktasında , aranan bir destinasyon olarak yola çıkacağını vurguladı..

Bu süreçte kendini geliştirerek marka değerini arttıran KKTC’yi istikrarlı ve güvenli bir gelecek beklediğini kaydeden Tatar,Türkiye Cumhuriyeti’yle ilişkiler, Kıbrıs konusunda verilen mesajlar, Maraş açılımı gibi büyük projelere imza atma kabiliyetiyle,birlik ve beraberlik içinde çalışarak bu günlere ulaşılacağını söyledi.

Ülkenin en güçlü partisi olan UBP’nin Ekim ayında yapılacak seçimde cumhurbaşkanlığı makamını mutlaka kazanması gerektiğini vurgulayan Tatar, cumhurbaşkanlığının ardından bir sonraki seçimden daha güçlü bir iktidar olarak çıkmak için tüm partililerin çalışmasını istedi.

Tatar hedeflerinin, özel sektörü esnafı yatırımcıları önünü açmak , istikrar ortamını sağlayarak, Doğu Akdeniz’de Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte yürüttüğü politikanın başarılı olmasını sağlamak olduğunu ifade etti.