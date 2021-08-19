Başbakan Saner:Sigorta prim desteği devam edecek

Devletin sigorta prim desteğinin devam edeceği açıklandı. Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı, Başbakan Ersan Saner, Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz’le Devletin sosyal sigorta primlerine desteğinin nasıl devam edeceği konusunda hemen bir çalışma yapılması için görüş birliğine vardıklarını açıkladı. Ulusal Birlik Partisi’nden yapılan açıklamaya göre, Başbakan Saner hükümetin pandemi nedeniyle uzun bir süredir iş dünyasının sigorta primlerine destek sağlandığı belirtilerek, bu destek önümüzdeki süreçte de yapılacak çalışmalar sonucu ortaya çıkacak içeriğe uygun olarak devam ettirileceği açıklandı. Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz’le Devletin sosyal sigorta primlerine desteğinin nasıl devam edeceği konusunda hemen bir çalışma yapılması konusunda görüş birliğine varıldığı ifade edilen açıklamada, ekonomik Örgütlerle hükümetimiz arasında yapılacak çalışma sonuçlandıktan sonra önümüzdeki aylarda Devletin özel sektöre prim desteğinin devam edileceği kaydedildi. Açıklamada, “Dolayısı iş dünyamızı bu çalışma tamamlanıncaya dek gereğini yapmaya davet eder, herkese sağlık ve başarılar dilerim” ifadelerine de yer verildi.