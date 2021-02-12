Başbakan Saner’den “Kabinede değişikliği” iddialarına yanıt!

Programa katılmadan önce Sağlık bakanı Ali Pilli’yi Başbakanlığa çağırdığını ifade eden Saner “Pilli’yi toplantı yapmak için Başbakanlığa çağırdım bir basın yayın organında benzer haberler çıktı. Bu durum beni üzüyor dedi.

Saner şöyle devam etti: "Kabinede bir sıkıntıya gidildiğinde ilgili bakanlıklarla sıkıntı yaşadığımızda tüm bakanlardan başbakan sorumlu olduğu için gerekli değişiklik yapma başbakanın uhdesindedir. Başbakan olarak aksayan bir durum olursa x y z bakanlık farketmeksizin gerekli kararlılığı gösteririm. Spekülatif haberlere gerek yok. Bir şey olursa ben halkımla paylaşırım ".