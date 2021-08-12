Başbakan Saner: Ülkede yakıt kaynaklı kesinti yaşanmaması için gerekli tedbirler alındı

Kıb-Tek’te yaşanan yakıt sorunu Başbakanlık'ta Başbakan Ersan Saner başkanlığında gerçekleştirilen üst düzey toplantıda ele alındı.

Toplantıya Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, Kıb-Tek Yönetim Kurulu Başkanı Turan Büyükyılmaz, Kıb-Tek Genel Müdürü Gürcan Erdoğan ile Kıb-Tek yetkilileri de katıldı. Toplantının ardından Başbakan Ersan Saner, ülkede yakıt kaynaklı herhangi bir elektrik kesintisinin yaşanmaması için gerekli tedbirlerin alındığını vurguladı. Kamuoyunda ülkede akaryakıt sıkıntısı olduğu yönündeki söylemlerin gerçeği yansıtmadığını ifade eden Başbakan Saner, fueloılin getirecek gemi bulunması konusunda bir sıkıntı yaşandığını ancak sorunun aşıldığını belirtti.

Başbakan Saner, en geç 15 Ağustos’da Hatay Dörtyol’daki rafineriden yükleme yapılacağını ve Salı gecesi veya Çarşamba sabahı adada olacağını kaydetti. Başbakan Ersan Saner, ülkeye yakıt gelene kadar geçecek sürede ihtiyacın nasıl karşılanacağına ilişkin de detayları kamuoyuyla paylaştı.

Elektrik kesintilerinin nedenine de açıklık getiren Başbakan Saner, yakıt sıkıntısından kaynaklanan herhangi bir planlı kesinti olmadığını söyledi.