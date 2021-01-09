Başbakan Saner, Toplu Taşımacılar Birliği yetkililerini kabul etti

Kabülde Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Ünal Üstel de hazır bulundu.

Başbakan Ersan Saner, toplu taşımacılığın gerek vatandaş hizmeti gerekse de turizm açısından ciddi bir hizmet verdiğini kaydetti. Toplu taşıma sektörünün ülke ekonomisine ciddi bir katkısı olduğuna işaret eden Başbakan Saner, “ Ülkemizdeki taşımacılık sektöründeki araçların fiziki durumu ve hizmet kapasitesinin standartların üzerine çıkması için gerekli katkıları sağlama konusunda hükümet de bir takım çalışmalar yapacaktır” dedi. Hükümet ve taşımcılık sektörünün ortak adımlar atacağını ve gerek yasal düzenlemelerde gerekse tüzüklerde adımlar atılacağını kaydeden Saner, “2021 yılında koronavirüsten kurtulmayı umuyoruz” dedi. Kıbrıs Türk Toplu Taşımacılar Birliği Başkanı Menteş Aytaç da, Başbakan Ersan Saner’e görevinde başarılar diledi.

Aytaç, Başbakan Ersan Saner’e toplu taşımadaki sorunları ve nelerin yapılması gerektiğini aktarma fırsatı verdiği için de teşekkür etti.