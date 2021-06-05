Başbakan Saner tek başına iktidar istedi

Başbakan Ersan Saner, Geçitkale ve Serdarlı’ya giderek bölge halkıyla bir araya geldi, sorunları dinledi.

Bazı bakanlar ve UBP yetkililerinin de eşlik ettiği Saner, ziyaretlerde yaptığı açıklamada, bu bölgeyi sık sık ziyaret edip sorunlarla ilgili istişare edildiğine işaret etti.

SANER: "MUHALEFETE DE HÜKÜMETİ KURMA GÖREVİ VERİLDİ ANCAK ÜLKEDEKİ OLUMSUZLUKLARI GÖZE ALAMADILAR"

Konuşmasına, hükümetin kurulma sürecini anlatarak devam eden Başbakan, Cumhurbaşkanlığı seçiminin tamamlanmasının ardından Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın hükümeti kurma görevini kendisine verdiğini, 15 gün yapılan görüşmelerin olumsuz sonuçlanmasının ardından hükümeti kurma görevini Cumhurbaşkanı’na iade ettiğini, Cumhurbaşkanı’nın da bu görevi ana muhalefet partisine verdiğini anımsattı.

Muhalefetin azınlık hükümeti söylemlerine karşı bu açıklamaları yaptığını ifade eden Saner, kendilerine de hükümeti kurma görevi verildiğini ancak, ülkede yaşanan ekonomik olumsuzlukları göze alamayarak hükümeti kurmadıklarını söyledi.

"ÜLKENİN İKİ ANA LOKOMOTİF SEKTÖRÜ 'YÜKSEK ÖĞRENİM VE TURİZM'DİR"

Ülkenin iki ana lokomotif sektörü olduğunu, bunların da yüksek öğretim ve turizm olduğunu ifade eden Saner, pandemi sürecine rağmen yüksek öğretim alanında yapılan çalışmaları anlattı.

Turizm alanında yapılan çalışmalara değinen Saner, “dünyada bir ilk” olarak nitelediği elektronik bilekliğin hayata geçtiğini söyledi böylece karantinaya girecek kişilerin bileklik sayesinde otellerde değil, evlerinde konakladığını dile getirdi.

Yine elektronik bileklik sayesinde kapalı devre turizmin hayata geçtiğini anlatan Saner, bu sayede sadece bayram döneminde ülkeye 3500 turist geldiğini söyledi.

Dün itibariyle de Güney Kıbrıs’a açılan kara giriş kapılarındaki karşılıklı giriş çıkışlar ile çift aşılı turistlerin hava yolu ile ülkeye girişleri başladığını vurguladı.

Ülkeye girişlerin Dünya Sağlık Örgütü’nün öngördüğü kriterler doğrultusunda yapılacağına işaret eden Başbakan Saner, kriterlerle ilgili detaylı bilgi verdi. Vaka sayıların onlu rakamlara düştüğüne işaret eden Başbakan, ekim ayında yapılacak kurultaya da değindi.

"SEÇİMDE UBP TEK BAŞINA İKTİDAR OLACAK"

Başbakan Saner, önümüzdeki yıl yapılması öngörülen genel seçimde Ulusal Birlik Partisi’nin tek başına iktidar olacağına da inanç belirtti.

Bugün 5 Haziran Dünya Çevre Günü olduğunu belirten Saner, çevreyle ilgili yapılan çalışmalara da vurgu yaptı.

KIBRIS SORUNU...

Konuşmasında Kıbrıs konusuna da değinen Başbakan, halkın Kıbrıs konusundaki iki ayrı egemen devlet modelinde çözümünü benimsediğine vurgu yaparak, Cenevre’de yapılan görüşmede de Türk tarafı olarak halkın öngördüğü kararlı duruşun sergilendiğine vurgu yaptı.

HASİPOĞLU: "UBP BU ZORLU SÜREÇTE ATEŞTEN GÖMLEĞİ GİYDİ"

Geçitkale ve Serdarlı ziyaretinde konuşan Ulusal Birlik Partisi Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu ise, hükümeti kurma çalışmalarını hatırlatarak yaşanan birçok partinin pandemi sürecinin zorluklarından ötürü hükümeti kurmaya yaklaşmadığını hatırlattı.

Ulusal Birlik Partisi, Demokrat Parti ve Yeni Doğuş Partisi’nin bir araya gelerek azınlık hükümeti kurduğunu belirten Hasipoğlu, Ulusal Birlik Partisi’nin yaşanan zorlu süreçte hükümete gelerek ateşten gömleği giydiğini söyledi.

Hasipoğlu, konuşmasının sonunda ekim ayında yapılacak olan kurultaya da vurgu yaptı.

BELEDİYE BAŞKANI KASIM, MENUNİYETİ DİLE GETİRDİ

Serdarlı Belediye Belediye Başkanı Halil Kasım, bölgenin sorunlarını dinlemek ve çözmek üretmek adına gerçekleştirilen ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.