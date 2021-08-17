Başbakan Saner İstanbul'da Erdoğan ile birlikte açılışa katıldı

Başbakan Ersan Saner, İstanbul'daki temaslarına başladı. Başbakanlıktan verilen bilgiye göre Saner, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayelerinde TÜYAP'ta düzenlenen 15. Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı Açılış Töreni'ne katıldı.

Saner açılış töreninde, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, konuk devlet ve hükümet başkanları ile birlikte yer aldı. Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Türkiye Savunma Bakanı Hulusi Akar ve bazı konuk ülke Dışişleri ve Savunma Bakanları da törende hazır bulundu.