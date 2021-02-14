Başbakan Saner'den taziye mesajı yayımladı

Başbakan Ersan Saner Kuzey Irak'ta terör örgütü PKK tarafından katledilen 13 Sivil için taziye mesajı yayımladı.

Başbakan mesajında şöyle dedi;

Anavatan Türkiye’nin Kuzey Irak’ta teröristlere karşı gerçekleştirdiği Kartal-Pençe- 2 Harekatının başarı ile sonuçlanması bizleri memnun etmiştir. Ne var ki terör örgütü yine kalleşliğini göstermiş ve 13 sivil kardeşimizi topluca şehit etmiştir. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, Anavatan Türkiye’ye başsağlığı dileriz. Terörizm tüm insanlığın baş belasıdır ve tüm ülkeler terörizmi bir an önce ortadan kaldırmak için koşulsuz işbirliği yapmalıdır.