Başbakan Saner'den Putin'e rest!

Başbakan Ersan Saner, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Rum lider Nikos Anastasiadis'e gönderdiği mektubunda Maraş'ta Birleşmiş Milletler (BM) kararlarını çiğneyen tek taraflı eylemlerin kabul edilemez olarak nitelendirmesi üzerine yazılı bir açıklama yaptı.

Başbakan Saner, Putin’i Kıbrıs konusundaki gerçekleri görüp Rumların uzlaşmazlıklarına katkı sağlamaktan vazgeçmeye davet etti.

Saner, Kapalı Maraş’ın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına uygun bir şekilde açıldığını BM kararlarına aykırılık söz konusu olmadığını kaydetti.

Saner, “Rusya kendisinin Kırım’da attığı adımlara, başka yerlerde yaptıklarına baksın. Kıbrıs Türk Halkı’nın kimsenin hakkını yeme, hakkına tecavüz gibi bir tutumu olamaz, ama kimseye de hakkımızı teslim edecek Kıbrıs’taki egemenlik hakkımızdan vazgeçecek değiliz” dedi.

"RUSYA DA KIBRIS KONUSUNDA GERÇEKLERİ GÖRMEK İSTEMİYOR"

Başbakan Saner açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Belli ki, Rusya da Kıbrıs konusunda gerçeklere göre değil, işine geldiği gibi değerlendirme yapmayı hala tercih ediyor. Hala, Kıbrıs’ta 2 halk, 2 egemenlik, 2 devlet olduğu gerçeğini kafasını kuma gömerek görmek istemiyor.

Kapalı Maraş’ın açılması Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına uygundur. Atılan adımlarda Birleşmiş Milletler kararlarına aykırılık söz değildir.

Bir taraftan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına uyulsun diyenlerin diğer taraftan biz kararlara uyunca söz konusu Maraş’tır diye başka şeyler söylemesi ciddi bir çelişkidir.

PUTİN’İ RUMLARIN UZLAŞMAZLIKLARINA KATKI SAĞLAMAKTAN VAZGEÇMEYE DAVET EDİYORUM

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının kapalı Maraş için de geçerli olduğunu ilan etmiş, bunun için kapalı Maraş’ın Birleşmiş Milletler kontrolüne verilmesi gibi bir şart ileri sürmemişken birilerinin BM kararlarını öne sürerek attığımız adımı geri almamızı istemesi havada kalmaya mahkum, boşuna bir taleptir.

Rusya kendisinin Kırım’da attığı adımlara, başka yerlerde yaptıklarına baksın. Rusya Devlet Başkanı Sayın Vladimir Putin’i Kıbrıs konusundaki gerçekleri görüp Rumların uzlaşmazlıklarına katkı sağlamaktan vazgeçmeye davet ediyorum.

KIBRIS’TAKİ EGEMENLİK HAKKIMIZDAN VAZGEÇECEK DEĞİLİZ

Kıbrıs Türk Halkı’nın kimsenin hakkını yeme, hakkına tecavüz gibi bir tutumu olamaz, ama kimseye de hakkımızı teslim edecek Kıbrıs’taki egemenlik hakkımızdan vazgeçecek değiliz.”