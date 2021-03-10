Başbakan Saner'den 1500 TL açıklaması

Başbakan Ersan Saner, 1500 TL destek ödemesi konusundaki sorular üzerine, kaynak bulmanın hükümetin görevi olduğunu ifade ederek, “Kaynak bulunup bu ödemeler yapılacak. 1500 TL’lik destek bu kez direk işçinin hesabına yatırılacak” dedi.

Başbakan Saner, ödeme güçlüğü içinde olan tüm vatandaşların kredilerinin yapılandırılacağını da söyledi.

Başbakan Ersan Saner, Covid-19’la mücadele halka ve tüm sağlık çalışanlarına teşekkür ederek, “Bu zor dönmede hükümet ortaklarımızla birlikte KKTC’yi daha iyi yerlere taşımak için elimizi taşın altına koyduk, var gücümüzle çalışıyoruz” diye konuştu.