Başbakan paket servisli iş yerlerine yeşil ışık yaktı

Başbakan Ersin Tatar, Genç TV'de katıldığı 'Er Meydanı' isimli programda, Mustafa Alkan'ın sorularını yanıtladı.

Koronavirüs tedbirleri ile ilgili önemli açıklamalarda bulunan Başbakan Tatar, 10 Nisan’da her şeyin düzeleceğini söyleyemediğini fakat 10 Nisan’dan sonra bazı kurumların açılması ile ilgili çalışmalara başlanacağını belirtti.

BU SÜREÇTE SAĞLIK SİSTEMİNDE OLAĞANÜSTÜ BİR DURUM OLMADI

Gelişmiş Avrupa ülkelerine bakıldığında ülkemizin sağlık sektörü başta olmak üzere süreci iyi yürüttüğüne dikkat çeken Başbakan tatar, “sağlık sektöründe olağanüstü bir durum yaşanmamıştır. Bir takım hatalar elbette yaşandı fakat en kısa sürede elbirliği ile toparladık. Sağlık sistemimiz bu süreç içerisinde tıkanma yaşamamıştır” ifadelerine yer verdi.

Ülke genelinde birlik ve beraberlik içerisinde çalışmalar yürütüldüğünü belirten Tatar, “benim düşünceme göre 10 Nisan’dan sonra bazı sektörler kontrollü bir şekilde açılabilir. Özellikle paket servis çalışan işçiler ve iş yerleri için açılabilir” dedi.

Öte yandan Tatar, Lapta - Alsancak bölgesindeki vakaların kontrol altına alınacağını, fazla test yaparak ve polis kontrollerini arttırarak önüne geçilebileceğini ifade etti.

Kıbrıs Postası