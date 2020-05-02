Başbakan'ın telefon görüşmesini yayan 2 kişi tutuklandı

Başbakan Ersin Tatar ile yaptığı telefon görüşmesini izinsiz olarak kaydeden Türkiye'de sakin bir kişinin gönderdiği videoyu paylaşan iki kişi "özel hayatın gizliliğini ihlal"den tutuklandı.

1.5.2020 tarihinde, Türkiye'de sakin Z.K'nin, Başbakan Ersin TATAR ile telefoniyen yaptığı özel bir görüşmeyi, izinsiz olarak kayıt altına aldıktan sonra KKTC'de sakin arkadaşı I.S.G. (E-43) ile paylaştığı, I.S.G'nin de aynı kaydı A.E. (E-43) paylaşarak özel hayatın gizliliğini ihlal ettikleri tespit edildi. Yürütülen soruşturma kapsamında I.S.G. ve A.E. tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.