Başbakan Ersin Tatar Türkiye’den gönderilen yangın helikopterini inceledi

Başbakan Ersin Tatar Türkiye’den gönderilen yangın helikopterini inceledi
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Orman Dairesi’nin Lefkoşa Sanayi Bölgesindeki tesislerinde gerçekleştirilen incelemede Başbakan Tatar ve beraberindeki bakanlara Orman Dairesi Müdürü Cemil Karzaoğlu eşlik etti.

Başbakan Tatar burada yaptığı açıklamada, uzun yıllardan beri KKTC’de eksikliği hissedilen ve bu konuda çeşitli çalışmalar yapılmasına rağmen maddi zorluklara takılan yangın helikopterinin artık ülkede olduğunu belirtti.

Başbakan Tatar, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük bayramı kutlamalarının başladığını da belirterek, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın yarın yapılacak törene katılmak üzere bu akşam ülkemize geleceğini açıkladı.

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