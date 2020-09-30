Başbakan Ersin Tatar: "Federal çözüme dayalı bir anlaşma umut vermiyor"

Başbakan Ersin Tatar, TC Cumhurbaşkan Yardımcısı Fuat Oktay’ın daveti üzerine Ankara’ya gitti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleşen görüşme sonrası Başbakan Tatar ve TC Cumhurbaşkan Yardımcısı Fuat Oktay basına açıklamarda bulundu.

“EGEMEN EŞİTLİK TEMELİNDE ANLAŞMADAN YANAYIZ”

Görüşme sonrası açıklama yapan Başbakan Ersin Tatar, Kıbrıs’ta egemen eşitlik temelinde bir anlaşmadan yana olduğunu belirterek, “Siyasi eşitlik anlamında müzakere süreci yürütülmüştür, ancak federal temelli bir anlaşma umut vermiyor. Doğu Akdeniz’deki gelişmelere bağlı olarak, egemen eşitlik temelinde bir anlaşma istiyoruz” diye konuştu.

Kıbrıs’ta bir egemenlik kavgası olduğunu dile getiren Tatar, “Doğu Akdeniz’deki hak ve çıkarlarımızın korunması, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de ortaya koyduğu kararlılık, KKTC’nin de bölgede statü kazanarak, mücadelede rolümüzün ve aktör olması KKTC halkı için gurur meselesidir” dedi.

KKTC’deki pandemi yönetimi ve vakalara ilişkin konuşan Tatar, vaka sayılarının azalması ve Türkiye’nin de desteğ ile ekonomide bir hareket beklendiğini söyledi. Öğrencilerin KKTC’ye dönmesi çok önemli olduğunu vurgulayan Tatar, “Öğrencilerimizin üniversitelerine geri dönmesini yürekten diliyorum” dedi.

“ÖĞRENCİLERİN DÖNMESİNİ BEKLİYORUZ”

Bazı üniversitelerin online eğitim ‘devam ediyor’ şeklinde açıklamaları olduğunu kaydeden Tatar, “Ancak bizim tercihimiz yüz yüze eğitimdir. Dönemeyen öğrencilere online eğitim olabilir. Yüz yüze eğitim KKTC ekonomisinin çarklarının dönmesi için fevkalede önemlidir. Bizim adımız KKTC. Biz de Türk Cumhuriyetiyiz. Kardeş ülkenin evlatları bizim de evlatlarımızdır” ifadelerini kullandı.

Pandemi hastanesi inşaatına ilişkin açıklamalarda bulunan Tatar, “1 ayda yüzde 45’i tamamlanmış acil durum hastanesi ortaya çıkmıştır. Katkınızdan dolayı teşekkür ediyorum. 100 odalı, 6 ameliyathaneli, tam donanımlı, son teknolojiyle donatılacak hastanemiz Lefkoşa’ya kazandırılmış olacak” dedi.

Bu akşamdan itibaren 117 milyon TL’nin yarın sabah KKTC’de olacağını ve bazı sıkıntıların aşılacağını aktaran Tatar, “Şu an da hükümet olarak 2021 yılının bütçe çalışmalarını yapmaktayız. Bütçemizin kurgulanması için çalışmaları sürdürmekteyiz. Sizlerle detaylarını tabii ki görüşeceğiz” şeklinde konuştu.

“İÇME VE TARIMSAL FAALİYETLER İÇİN CAN SUYU OLDU”

“Türkiye’den gelen suyun nimet olduğunu bir kez daha görmüş olduk” diyen Tatar konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Hem içme suyu hem de tarımsal faaliyetler için can suyu olmuştur. 2015 yılında akmayan başlayan su Ocak 2020’ye kadar kesintisiz aktı. Bu su Kıbrıs’ın genelinde büyük hizmet verdi. Ocak 2020’de şiddetli dalgalardan dolayı Anamur’a yakın bölgede borular hasar aldı. Orada çalışan işçilerimize yürekten teşekkür ediyorum. 6 gemi çalışıyor orada. Suyun değerini çok iyi biliyoruz. Kıbrıs Türk halkı büyük bir özlemle suyu bekliyor. İnşallah önümüzdeki hafta son aşama tamamlanacak.

Her zaman Türkiye ile iyi ilişkiler içinde KKTC’deki bütün sıkıntıları aşmak, halkımıza refah ve esenlik vermek için görevimizi yapıyoruz. Pandemi dönemi bizi de yordu. Bundan dolayı bir takım olumsuzluklar yaşıyor olabiliriz. Ancak sizlerin de desteğiyle sıkıntıları aşacağız.”