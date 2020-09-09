Başbakan Ersin Tatar: "Covid-19 hastaları Türkiye'ye naklediliyor"

Başbakan Ersin Tatar, “Türkiye’nin bu gece yarısından itibaren Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki Covid-19 hastalarının Türkiye’deki sağlık servislerine nakline başlayacağını” açıkladı.

Başbakan Tatar açıklamasında şunları kaydetti:

“Anavatan Türkiye her zaman ve her konuda olduğu gibi Covid-19’la mücadelemizde de yanımızda olmaya devam ediyor.

Anımsanacağı üzere Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay 27 Ağustos günü Türkiye’nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sağlık sistemi üzerinde herhangi bir yük oluşmasına izin vermeyeceğini KKTC'de pozitif vaka sayısının artması durumunda hastaların ambulans uçaklarla Türkiye'deki hastanelere taşınmalarının sağlanacağını belirtmişti.

İşte bu çerçevede Türkiye bu gece yarısından itibaren buradaki Covid-19 hastalarının Türkiye’deki sağlık servislerine nakline başlıyor.

Bir defa daha vurgulamak isterim ki hükümetimizin çalışmaları, Türkiye’nin desteği ile sıkıntıları mutlaka aşacağız."