Başbakan Ersin Tatar: "Azerbaycan yalnız değildir”

Başbakan Ersin Tatar: "Azerbaycan yalnız değildir”
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Başbakan Ersin Tatar, Ermenistan’ın Azerbaycan’a saldırısını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile kınadı. Tatar, “Azerbaycan asla yalnız değildir ve Ermenistan’la onu saldırıya teşvik edenler hayallerine ulaşamayacaktır” ifadelerini kullandı.

Başbakan Tatar sosyal medya hesabından konuyla ilgili şu paylaşımı yaptı:

“Ermenistan’ın kardeş Azerbaycan’a yönelik saldırılarını şiddetle kınıyor, şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz.

Belli ki birileri bölgeyle ilgili emellerini gerçekleştirme hayaliyle Ermenistan’ı da piyon olarak kullanmaktadır. Ancak şu bilinsin ki; Azerbaycan asla yalnız değildir ve Ermenistan’la onu saldırıya teşvik edenler hayallerine ulaşamayacaktır.”

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