Başbakan Ersan Saner: "Yarın 50 bin adet PCR test kitleri geliyor"

Başbakan Ersan Saner, BRT’de Aziz Karaaziz, Baykan Gürses Özdağ, Damla Soyalp ve Levent Kutay’ın sorularını yanıtlıyor.

Başbakan Saner, Koronavirüse karşı alınan yeni önlemleri değerlendirerek, sağlık sisteminin hizmet veremeyecek noktaya gelmemesi için bu kararların alındığını açıkladı.

"VAKALARIN YÜZDE 50'Sİ GİRNE'DEN"

Koronavirüsün ilçe bazında yayılma oranını açıklayan Saner, vakaların yüzde 50’sinin Girne’den, yüzde 20-30 civarının Lefkoşa’dan yüzde 9’unun Mağusa’dan, yüzde 3-4 İskele ve yine yüzde 3-4 oranında Güzelyurt’tan saptandığını açıkladı.

Saner, istatistiki bilgileri değerlendirmelerinin ardından Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi ile birlikte bugün açıklanan kararların alındığını belirtti.

"REKOR VAKA SAYISI AÇIKLANDI ANCAK REKOR TEST YAPILDI"

Koronavirüs vakalarında rekor sayıların açıklandığını ancak rekor test sayısına ulaşıldığını belirten Saner, son 24 saatte 6 bin 937 PCR testi yapıldığını anımsattı.

Saner, test ve vaka sayısının 1.50 seviyesinde seyrederken, rekor test sayısına rağmen bugün 1.15’lere indiğini kaydetti.

PCR testleriyle gelen soru üzerine Saner, sokağa çıkma yasağı ilan edildi diye testlerin iptal olmayacağını, Sağlık Bakanlığı’nın testlerle ilgili gerekli duyuru yapacağını dile getirdi.

"PCR TEST KİTLERİYLE İLGİLİ SORUN YOK"

PCR test kitleriyle ilgili herhangi bir sıkıntı olmadığını ifade eden Saner, "Olsaydı bugün 7 bin civarı test yapmazdık" diyerek, yarın 50 bin test kitinin geleceğini belirtti. Toplantı sonrası yaptığı açıklamayı işaret eden Saner, 3 PCR test cihazı ve 150 bin adet test kiti alınacağını aktardı.

Aşıyla ilgili Türkiye ile çalışmaların yapıldığını belirten Saner, "Devletten devlete nasıl olabilir diye düşünüyoruz. Devletten devlete olmadığı sürece pek fazla bir şey yapamayacağımızı söyleyebilirim. Aşı konusunda net bir şey söylemek için elimizde belirgin donelerin olması gerekir" dedi.

"ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA FUAT OKTAY İLE GÖRÜŞME PLANLIYORUZ"

Saner, önümüzdeki hafta TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile bir görüşme planlandığını da ifade etti.